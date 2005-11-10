Ufficiale Marsiglia, ufficiale il nuovo ds Gregory Lorenzi: "Voglio un progetto sportivo sostenibile qui"

Gregory Lorenzi è il nuovo direttore sportivo dell'Olympique Marsiglia. assumerà le sue funzioni giovedì 28 maggio 2026. La sua nomina è il frutto di un processo di reclutamento condotto congiuntamente da Stéphane Richard, Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sinergia con Frank McCourt, proprietario del club, la dirigenza e il consiglio di sorveglianza dell'Olympique Marsiglia", si legge dal comunicato ufficiale emanato dal club francese.

Di cosa si occuperà? Lorenzi avrà il compito di definire e guidare la politica sportiva dell'OM, con un focus particolare sullo sviluppo dei giocatori e su una gestione rigorosa delle risorse, in un contesto globale segnato specialmente dalla crisi dei diritti audiovisivi. Anche il settore giovanile costituirà uno degli assi prioritari del suo mandato, con l'ambizione di fare dell'Olympique de Marseille uno dei principali punti di riferimento in materia.

Il nuovo arrivato, che verosimilmente prenderà il posto dell'ex Juventus Mehdi Benatia, si è presentato così: "Entrare a far parte dell'Olympique Marsiglia è un'opportunità, un onore e una grande sfida che sono orgoglioso di accettare. Prima di tutto, vorrei ringraziare il Presidente e il proprietario per la loro fiducia. Il mio obiettivo è contribuire alla costruzione di un progetto sportivo sostenibile, fondato su valori chiari e sulla fiducia accordata ai giocatori che indossano questi colori. Lavoreremo con massimo rigore, nell'interesse del club e dei suoi tifosi".