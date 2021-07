Brasile-Argentina 0-1, le pagelle: Di Maria decisivo, De Paul il migliore in campo

vedi letture

BRASILE-ARGENTINA 1-0

Marcatori: 22' Di Maria

BRASILE

Ederson 6 - Non può nulla sul gol. Per il resto risponde presente quando viene chiamato in causa.

Danilo 5 - Spento in fase di spinta. Qualche sofferenza quando deve attaccare.

T. Silva 6 - Gioca la sua solita partita importante. Pochissime sbavature.

Marquinhos 6 - Come il compagno concede davvero poco a Lautaro Martinez. Partita solida.

Lodi 4,5 - L'errore che porta al gol di Di Maria è troppo grave e alla fine costerà la finale. (dal 76' Emerson s.v.)

Casemiro 5,5 - Lontano parente del meraviglioso centrocampista ammirato con la maglia Real. Tanti errori.

Fred 5 - Si fa subito ammonire in avvio e il giallo lo condiziona. Esce all'intervallo (dal 46' Firmino 5 - Entra ma la sua prestazione è impalpabile)

Paquetà 5 - Qualche guizzo ma tantissimi errori. Non replica le ottime partite dei turni precedenti. (dal 76' Gabigol 6,5 - Entra e confeziona 3 occasioni importanti, le migliori della partita).

Richarlison 5,5 - Parte bene e poi sparisce nella ripresa, complice un grande nervosismo.

Neymar 5,5 - Doveva essere la sua finale e invece stecca la partita. Qualche numero ma fine a se stesso.

Everton 4 - Uno dei peggiori. Mai protagonista in avanti. (dal 63' Vinicius 5 - Entra ma non incide. Ci prova ma non salta mai l'uomo)

ARGENTINA

Martinez 6,5 - Due parate importanti anche se non troppo difficili. Protagonista comunque anche in questa finale.

Montiel 6,5 - Difende come un leone. Non lo si vede in avanti ma oggi non serviva.

Romero 7 - Finché rimane in campo non perde un duello. Crescita esponenziale. (dall'80' Gonzalez s.v.).

Otamendi 6 - Difende con le cattive, spesso anche oltre il regolamento. Alla fine però ha ragione lui.

Acuna 6 - Molto bene a inizio partita, poi cala alla distanza ma comunque partita di sostanza.

De Paul 7,5 - Per distacco il migliore in campo. Ha qualità ma anche grinta. Inventa giocate ma sa anche essere un recupera palloni. L'assist nel finale a Messi è la ciliegina sulla sua partita perfetta.

Paredes 5,5 - Sempre troppo nervoso. Tanti falli e poca costruzione. (dal 54' G. Rodriguez 6 .- Entra e dà equilibrio).

Lo Celso 5,5 - Tanti errori e poca precisione. Scaloni lo toglie dal campo perché già ammonito. (dal 64' Tagliafico 6 - Entra e dà una mano in difesa).

Messi 5,5 - Si attendevano lui e Neymar ma, come il brasiliano, la Pulce sbaglia la partita. La sua Copa America è stata sempre da protagonista ma oggi si vede poco e nel finale sbaglia un gol clamoroso davanti a Ederson. Si consola però con il primo titolo vinto con la sua Argentina dopo 4 finali perse.

Lautaro Martinez 5 - Dà battaglia ma non lascia il segno in avanti. Si spegne alla distanza, anche perché poco servito. (dall'80' Pezzella 6 - Decisivo in una chiusura su Gabigol)

Di Maria 7 - Segna il gol che vale la Copa ma gioca anche una partita totale. La sua classe emerge sempre. (dall'80' Palacios s.v.)