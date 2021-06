Brasile, Everton Ribeiro: "Lotteremo per la vittoria finale, stiamo andando forte"

vedi letture

Il centrocampista brasiliano Everton Ribeiro ha parlato dopo il successo contro il Venezuela: "Il mister ha sempre chiarito che tutti avranno l'opportunità di giocare, dobbiamo essere sempre pronti. Oggi non è stato diverso, chi è entrato ha fatto bene. Sono contento di poter tornare a giocare con la maglia della Nazionale. I complimenti vanno a tutti, era una partita molto difficile. Ma con velocità e qualità siamo stati in grado di superare la loro difesa e segnare. Non entriamo in campo pensando di vincere giocando bene, questo è il nostro obiettivo. Oggi è stata un'altra dimostrazione che stiamo andando forte, lotteremo per vincere la coppa".