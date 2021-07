Brasile, Neymar si scalda con i brasiliani che tiferanno Argentina: "Ma come si fa?"

Tutto il mondo è paese. Come in Italia, anche in Brasile c'è chi rema contro la nazionale. E, addirittura, tifa per l'Argentina in finale di Copa America, probabilmente in segno di protesta per Bolsonaro. Neymar, la stella della Seleçao, non ci sta e dedica una Instagram Story proprio a loro, scaldandosi particolarmente con questi 'falsi tifosi': "Sono un brasiliano con orgoglio e amore. Il mio sogno è sempre stato quello di giocare per la nazionale e ascoltare la gente cantare. Non ho mai attacco né mai attaccherò il Brasile, specie se si sta giocando qualcosa, che sia sport, modellismo, Oscar o altro. Sono brasiliano e tifo per il Brasile, come si fa a fare diversamente? Va bene, lo rispetto, ma andate a... Dedicato a chi va contro di noi".