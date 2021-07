Brasile, Vinicius convocato per l’Olimpiade di Tokyo. Ma il Real Madrid deve dare l’ok

vedi letture

Il Brasile ha annunciato l’intenzione di convocare Vinicius Junior per l’Olimpiade di Tokyo che prenderà il via a fine mese. Per l’attaccante si prospetterebbe così un’estate densa di impegni visto che attualmente è impegnato in Copa America e per questo sarà decisivo il parere del Real Madrid che potrebbe anche decidere di non dare l’ok per la partecipazione del classe 2000 alla rassegna a cinque cerchi. Il Real infatti già dovrà fare a meno di quattro giocatori – gli spagnoli Asensio, Ceballos e Vallejo e il giapponese Kubo – a causa dell’Olimpiade e potrebbe decidere di non dare il via libera anche al brasiliano. Decisivo sarà, riporta Marca, il parere del tecnico Carlo Ancelotti.