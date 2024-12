Ufficiale Brayan Ceballos lascia l'Ucraina e vola negli USA. Da gennaio giocherà nel New England

Brayan Ceballos non continuerà la sua avventura con la Dinamo Kiev. Il difensore colombiano, arrivato a luglio in prestito dal Fortaleza, è stato acquistato a titolo definitivo dai New England Revolution: "Il difensore Brayan Ceballos ha lasciato il club. Nella stagione in corso, il giocatore ha preso parte a tre partite del campionato ucraino, in cui ha segnato un gol (contro il Vorskla), e ha anche giocato una partita della fase principale di Europa League.

Ricordiamo che Ceballos aveva firmato un contratto di prestito con la Dynamo nella finestra estiva, trasferendosi dal Fortaleza. Ora che il prestito di sei mesi è scaduto, la Dinamo (Kiev ha deciso di non avvalersi dell'opzione di riscatto del giocatore e le parti hanno concordato di interrompere anticipatamente il rapporto", informa il club ucraino sui social.