Ufficiale Brentford, chiuso l'acquisto record Ouattara: "Farà alzare i tifosi dalle sedie"

Il Brentford chiude un acquisto record. The Bees infatti hanno ufficializzato l'arrivo di Dango Ouattara dal Bournemouth, per una cifra storica per il club (42,8 milioni di euro circa). L’attaccante classe 2002 del Burkina Faso ha firmato un contratto quinquennale, con un’opzione per un ulteriore anno.

Comunicato ufficiale

"Nato a Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, Ouattara ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Majestic. Nella Premier League burkinabé ha segnato cinque gol in 11 partite da adolescente, attirando così l’interesse di diversi club europei. Ouattara si è trasferito in Francia, al Lorient, nell’estate del 2020, trascorrendo la sua prima stagione nella squadra riserve in National 2. Nella stagione della consacrazione in prima squadra ha disputato 25 partite in Ligue 1, segnando il suo primo gol nell’aprile 2022 contro il Metz.

Le sue prestazioni gli sono valse la convocazione con il Burkina Faso per la Coppa d’Africa 2021, dove ha segnato il gol decisivo nei quarti di finale contro la Tunisia. Con la nazionale ha totalizzato 30 presenze e 10 gol. Ouattara ha mantenuto un buon livello anche nella stagione 2022/23, diventando un punto di riferimento per il Lorient nella corsa alla qualificazione europea. In quella stagione ha segnato sei gol e fornito sei assist in 18 partite con Les Merlus, prima di trasferirsi al Bournemouth nel gennaio 2023.

Nelle sue tre stagioni sulla costa sud dell’Inghilterra ha realizzato 11 gol e fornito nove assist in 88 partite in tutte le competizioni, inclusa una tripletta contro il Nottingham Forest nella scorsa stagione. Il 23enne ha collezionato 18 partecipazioni a gol in 81 partite di massima serie con i Cherries, dopo essere arrivato nel gennaio 2023".

Keith Andrews, allenatore del Brentford, lo ha accolto così: "Siamo davvero felici di aver portato Dango qui. Era un giocatore di cui eravamo già a conoscenza e siamo rimasti sorpresi nel sapere che potesse essere disponibile. Una volta capito che il suo ingaggio era possibile, ci siamo concentrati totalmente per portarlo a bordo".

E ancora: "Ci piace la sua esperienza in Premier League, nonostante la giovane età, e pensiamo che non abbia ancora trovato il giusto ritmo solo per via della mancanza di continuità nelle presenze. Si adatta anche al nostro stile di gioco, ha caratteristiche che ci mancavano nel reparto offensivo, e andrà a completare ciò che già abbiamo in rosa. I tifosi lo adoreranno: è quel tipo di giocatore che li farà alzare dal loro posto".