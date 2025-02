Ufficiale Brian White non lascia i Vancouver Whitecaps: "Come una seconda casa, club speciale"

I Vancouver Whitecaps hanno rinnovato il contratto dell'attaccante Brian White fino al 2027, come annunciato dal club nella giornata di oggi.Il 29enne è il miglior marcatore della storia dei Whitecaps in MLS, con 55 gol in tutte le competizioni. È arrivato in Canada nel giugno 2021 dopo uno scambio con i New York Red Bulls.

Attestato di stima. "Brian rappresenta esattamente il tipo di giocatore che definisce l'identità della squadra che abbiamo costruito negli ultimi anni", ha dichiarato il direttore sportivo del club statunitense Axel Schuster. "È sia instancabile che umile nella sua ricerca dell'eccellenza, lavorando con la stessa determinazione di qualsiasi altro giocatore che si possa trovare, e trova sempre modi per migliorarsi. I suoi numeri, che di per sé sono impressionanti, iniziano appena a raccontare la storia di ciò che Brian ha portato al nostro club. Siamo entusiasti di averlo con noi mentre continuiamo a spingere verso i nostri obiettivi collettivi".

C'è chi rimane. White ha segnato 81 gol in 226 partite professionistiche, ha vinto tre titoli di Canadian Championship con Vancouver e ha contribuito alla vittoria di uno Supporters' Shield. "Vancouver è diventata una seconda casa, ed è speciale far parte di questo club e di questa comunità", ha garantito White in seguito al rinnovo di contratto. "I tifosi hanno sempre espresso il loro supporto non solo per me, ma per tutta la squadra, e questo ci motiva a fare sempre di più. Continueremo a spingere per fare la storia insieme. Continuerò a dare tutto me stesso per portare il successo a Vancouver".