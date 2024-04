Ufficiale Brighton, arriva il rinnovo del CEO Barber: ha firmato fino al 2030

Paul Barber ha firmato un nuovo contratto con il Brighton. Il vicepresidente e amministratore delegato del club, che ha lavorato nel decennio di maggior successo nella storia dei Seagulls, resterà in carica fino al 30 giugno 2030.

Questo il comunicato: "Paul è arrivato all'Albion nel 2012 dai Vancouver Whitecaps, avendo precedentemente ricoperto ruoli senior sia nel Tottenham Hotspur che nella Football Association, e da allora ha supervisionato 12 anni davvero straordinari. In questo periodo di tempo il club ha ottenuto la promozione e si è affermato nella Premier League, qualificandosi per le competizioni europee per la prima volta nei nostri 123 anni di storia.

"Siamo lieti che Paul abbia accettato questo accordo a lungo termine. Ha supervisionato un periodo incredibile per il club ed è stato fondamentale per il nostro successo e per i nostri continui progressi. Stiamo vivendo l’era di maggior successo nella storia del club e vogliamo che questi progressi continuino dentro e fuori dal campo. La nostra sostenibilità finanziaria ci fornisce le basi per farlo", ha detto il presidente Tony Bloom, che ha reso omaggio alla "professionalità, grinta e lealtà" di Paul Barber.

“La professionalità, la determinazione e la lealtà di Paul, unite alle sue indiscutibili capacità, lo rendono uno dei dirigenti senior più rispettati nel calcio mondiale. Siamo assolutamente entusiasti di averlo qui a lungo termine per realizzare una nuova entusiasmante visione”.