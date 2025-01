Ufficiale Brighton, Enciso va in prestito all'Ipswich Town. Accordo fino a giugno

L'Ipswich Town ha ufficializzato l’arrivo in prestito del nazionale paraguaiano Julio Enciso dal Brighton & Hove Albion. Il trequartista, che ha collezionato 12 presenze in Premier League in questa stagione, resterà con i Tractor Boys fino al termine della stagione 2024/25. Enciso è approdato al Brighton nel giugno 2022, acquistato dal Club Libertad, squadra del campionato paraguaiano. Da quando è arrivato sulla costa meridionale dell’Inghilterra, ha segnato quattro gol in 24 partite complessive. A livello internazionale, vanta 23 presenze con la maglia del Paraguay, arricchite da due reti.

“Sono molto felice di essere qui”, ha dichiarato Enciso ai microfoni di TownTV. “Le conversazioni con il mister sono state positive. Sono davvero grato a lui e al Club per la fiducia che hanno dimostrato nei miei confronti. Non vedo l’ora di iniziare. Sono un combattente e darò il massimo in ogni partita”.

Il centrocampista offensivo si unirà ai suoi nuovi compagni nei prossimi giorni presso il centro sportivo di Playford Road. Potrebbe già essere convocato per la prossima sfida di Premier League dell’Ipswich, in programma sabato 25 gennaio in trasferta contro il Liverpool.