Brighton, Potter: "Non è da tutti i giorni per una squadra come noi vincere ad Anfield"

vedi letture

Con una prova di grande compattezza e convinzione il piccolo Brighton ha sconfitto il gigante Liverpool ad Anfield. Una grande soddisfazione per i Seagulls, che bissano il successo di pochi giorni fa contro la corazzata Tottenham. Al termine della gara il tecnico Graham Potter ha parlato ai microfoni della BBC per analizzare la prova dei suoi ragazzi:

"E' un risultato fantastico, una prestazione fantastica. C'era tutto in questa partita. Abbiamo dimostrato coraggio sia quando avevamo la palla sia in fase di non possesso. Abbiamo dato tutto nel difendere. Abbiamo concesso poche occasioni ad una buona squadra e ne abbiamo costruite.

Su questo campo bisogna essere disciplinati. Rendo grande merito ai giocatori che hanno lavorato sodo. Non so esprimere tutta la mia soddisfazione per il carattere della nostra prestazione, sensazionale.

Non è uno stadio facile dove far punti, il Liverpool è un top team. Noi stiamo cercando di fare del nostro meglio in questo campionato, ad ogni partita affrontiamo un compito enorme. Questa è una vittoria per i tifosi e per tutti coloro che lavorano per la squadra. Non è da tutti i giorni per una squadra come noi venire qui e vincere".