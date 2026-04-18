Bundesliga, ahi Borussia Dortmund: ko con l'Hoffenheim, il Bayern può diventare campione

L'Augusta strappa effettivamente questa vittoria pesante a Leverkusen e può dire addio a ogni preoccupazione legata alla retrocessione, soprattutto grazie a Rieder (doppietta) in stato di grazia. Il Bayerè stato nettamente superiore in campo, ma non ha saputo concretizzare le proprie occasioni. E ora il sogno Champions League potrebbe allontanarsi definitivamente (a -4 dal Lipsia in quarta posizione).

L'Hoffenheim conquista tre punti fondamentali nella corsa alle coppe europee. Grazie a due calci di rigore concessi per fallo di mano, il Borussia Dortmund cade 1-2. Questo risultato offre al Bayern Monaco la possibilità di chiudere il discorso titolo domani: ai bavaresi basterà un solo punto contro lo Stoccarda.

Nonostante il forcing forsennato dell'Union Berlino nelle fasi conclusive, il debutto di Marie-Louise Eta fallisce: arriva il ko per 1-2 contro il Wolfsburg, che invece torna alla vittoria dopo una striscia di 12 partite senza vittorie. Il solo gol di Burke al minuto 85 è arrivato troppo tardi, i Lupi hanno festeggiato grazie alle reti di Wimmer e Pejcinovic.

Il programma della 30^ giornata

Venerdì 17 aprile

St. Pauli-Colonia 1-1

Sabato 18 aprile

Bayer Leverkusen-Augusta 1-2

Hoffenheim-Borussia Dortmund 2-1

Werder Brema-Amburgo 3-1

Union Berlino-Wolfsburg 1-2

Eintracht Francoforte-Lipsia

Domenica 19 aprile

Friburgo-Heidenheim

Bayern Monaco-Stoccarda

Borussia MonchenGladbach-Magonza

La classifica aggiornata

1. Bayern Monaco 76 punti

2. Borussia Dortmund 64

3. Stoccarda 56

4. Lipsia 56

5. Hoffenheim 54

6. Bayer Leverkusen 52

7. Francoforte 42

8. Friburgo 40

9. Augusta 36

10. Magonza 33

11. Union Berlino 32

12. Colonia 31

13. Amburgo 31

14. Brema 31

15. Borussia Mönchengladbach 30

16. St.Pauli 26

17. Wolfsburg 24

18. Heidenheim 19