Bundesliga, Thuram trascina il Gladbach: doppietta al Friburgo e sorpasso in classifica

Una doppietta di Marcus Thuram guida il Borussia Moenchengladbach alla vittoria in serata contro il Friburgo, in vantaggio ad inizio gara con il gol dell'ungherese Sallai. Nella ripresa, però, si scatena la furia del francese nato a Parma, che nel giro di pochi minuti ribalta la partita e regala al Gladbach il sorpasso in classifica proprio ai danni del Friburgo, che nell'ultimo minuto di recupero avevano trovato il gol del pareggio, annullato poi per fuorigioco dal VAR.

La classifica aggiornata :

Bayern Monaco 61

RB Lipsia 57

Wolfsburg 54*

Eintracht Francoforte 50*

Borussia Dortmund 43*

Bayer Leverkusen 43*

Borussia Monchengladbach 39

Union Berlino 38

Friburgo 37

Stoccarda 36

Augusta 32*

Hoffenheim 30*

Werder Brema 30

Magonza 25*

Hertha Berlino 24

Colonia 23*

Arminia Bielefeld 23*

Schalke 04 10*

* Una partita in più