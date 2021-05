Burnley-Liverpool 0-3, le pagelle: Phillips monumentale, McNeil generoso. In ombra Salah

Le pagelle di Burnley-Liverpool, gara finita 0-3 per i Reds.

BURNLEY-LIVERPOOL 0-3

Marcatori: 43’ Firmino (L), 53’Phillips (L), 88’ Oxlade-Chamberlain (L)

BURNLEY

Norris 6 – Spesso protetto bene dai suoi difensori, non ha molte responsabilità sui tre gol del Liverpool.

Lowton 6 – Pur fronteggiando un avversario temibile e in serata come Robertson, dà un buon contributo a livello difensivo.

Tarkowski 6 – Importante con un paio di ottime di chiusure, che negano agli scatenati attaccanti del Liverpool conclusioni da buona posizione.

Mee 6,5 – Insieme al compagno di reparto, si rende protagonista di alcuni interventi che limitano le occasioni per la squadra di Klopp. Sfiora anche il gol nella ripresa.

Taylor 5,5 – Piuttosto guardingo per contenere Alexander-Arnold, si propone poco sulla sinistra. Cala nella ripresa, venendo anche saltato da Oxlade-Chamberlain in occasione del terzo gol.

Gudmundsson 5 – Eccezion fatta per una sponda che mette Brownhill davanti ad Alisson, fatica ad emergere in fase offensiva.

Westwood 6 – Pensa prevalentemente a dare sostanza alla mediana dei Clarets, in una gara in cui è il Liverpool ad avere maggiormente il pallino del gioco.

Cork 5,5 – Fatica in fase di contenimento, soprattutto nell’assorbire l’inserimento in area di Firmino che poi segna il gol del vantaggio. (Dal 76’ Vydra s.v.)

McNeil 6,5 – Tra i migliori della formazione di Dyche, aiuta in fase difensiva per poi proporsi con grande costanza sulla sinistra e prova anche la conclusione. Qualcosa in meno dopo l’intervallo.

Brownhill 5,5 – Galleggia sulla trequarti, creando qualche pericolo alla retroguardia avversaria soprattutto nel primo tempo.

Wood 5,5 – Svaria su tutto il fronte offensivo, sfiorando il gol una sola volta nei primi quarantacinque minuti.

LIVERPOOL

Alisson 6 – Il brasiliano si fa sentire soprattutto nelle uscite alte, respingendo anche un tiro da fuori di McNeil.

Alexander-Arnold 6 – Spinge come sempre sulla destra, non risultando però debordante come in tante altre occasioni.

Phillips 7,5 – Per distacco il migliore in campo, per diversi ottimi salvataggi tra cui quello sulla linea su colpo di testa di Mee e per la rete del 2-0.

R.Williams 6 – Gara difficile nei primi minuti per il centrale, che però poi migliora in sicurezza ed efficacia difensiva.

Robertson 7 – Letteralmente inesauribile sulla sinistra, mette in mezzo diversi palloni interessanti tra cui quello sfruttato da Firmino. (Dal 92’ Tsimikas s.v.)

Thiago Alcantara 6,5 – Si trova più a suo agio quando si propone in avanti rispetto a quando imposta, andando a scheggiare il palo nel corso del primo tempo.

Fabinho 6 – Più sostanza che impostazione, da parte di un giocatore spesso in aiuto alla difesa in fase di non possesso. (Dall’81’ Oxlade-Chamberlain 6,5 – Si toglie la soddisfazione di chiudere il match, con la rete dello 0-3)

Wijnaldum 6 – Rispetto al solito sono minori i suoi inserimenti offensivi, ma fa sentire la sua presenza in mediana quando il Burnley prova a ripartire. (Dall’86’ Milner s.v.)

Salah 5,5 – L’egiziano non è in una delle sue migliori serate, fallendo un paio di comode occasioni per quelle che sono le sue doti realizzative.

Firmino 7 – Si conferma in un ottimo momento, facendosi notare in fase di rifinitura e soprattutto segnando il gol dello 0-1.

Mané 6 – Parte con un errore clamoroso sotto porta, per poi riscattarsi in parte avviando l’azione del vantaggio. In generale, non una prova all’altezza dei suoi migliori standard.