Ufficiale A volte ritornato: il Burnley riprende Bruun Larsen, stavolta a titolo definitivo

Il Burnley ha ufficializzato l’ingaggio a titolo definitivo di Jacob Bruun Larsen dallo Stoccarda. L’esterno offensivo danese ha firmato un contratto quadriennale che lo legherà al club inglese fino al 2028.

Bruun Larsen non è un volto nuovo a Turf Moor: il classe 1998 ha infatti già vestito la maglia dei Clarets nella stagione 2023/24. In quell’annata, trascorsa in prestito dallo Stoccarda, si era messo in luce con 6 gol in 16 presenze di campionato, diventando uno degli elementi più apprezzati per qualità e duttilità offensiva.

Le sue prestazioni convincenti hanno spinto il Burnley a puntare nuovamente su di lui, questa volta a titolo definitivo, in un momento in cui il club sta cercando di costruire una squadra solida e competitiva per la nuova stagione.