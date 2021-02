Burnley-Manchester City 0-2, le pagelle: Gundogan disegna calcio, male quasi tutti i Clarets

BURNLEY-MANCHESTER CITY 0-2

Marcatori: 4’ Gabriel Jesus, 39’ Sterling

BURNLEY

Pope 5.5 - Sbaglia nel respingere il tiro di Bernardo Silva originando il gol di Gabriel Jesus dopo solo pochi minuti. Oltre a quello però gioca una buona gara, preso all’assalto dai giocatori del City che crossano e calciano da ogni dove.

Lowton 5 - Dalla sua parte sia Bernardo Silva che Sterling fanno ciò che vogliono, entrando in area senza mai essere bloccati.

Mee 6 - Il migliore della retroguardia, salva in un paio di circostanze contropiedi pericolosi del City e di testa respinge ogni pallone messo dentro dalle fasce.

Tarkowski 5.5 - Molto lento, non riesce a stare al passo con Gabriel Jesus e con Mahrez quando si accentra. Mal posizionato in occasione del raddoppio di Sterling, fa tanta fatica.

Pieters 5 - Come Lowton, quando attacca Mahrez non riesce a porre rimedio. Anche dalla sua fascia è una continua emorragia.

Gudmundsson 5 - Gara complicata per l’islandese, mai nel vivo della sfida e protagonista solo di gran lanci per Vydra e Rodriguez, non sempre precisi.

Westwood 5.5 - Lotta molto nel mezzo, anche se la superiorità tecnica del City lo costringe spesso a rincorrere. Prova a metterci qualche pezza anche con falli, quando la squadra di Guardiola riparte in velocità e fraseggio. Dall’81’ Benson sv

Cork 5 - Completamente in balia di Rodri e compagni, non riesce a tenere i ritmi delle mezzali del City quando si inseriscono, e anche in fase di tamponamento fa grande fatica. Dal 72’ Stephens 5.5 - Corre tanto ma a vuoto. Si prende un giallo per un fallo di frustrazione che poteva evitare.

McNeil 6 - Il migliore dei Clarets. Recupera qualche pallone importante ed è sempre una chiave pericolosa per far ripartire i suoi. Mette dentro un paio di cross interessanti e aiuta Pieters quando attacca Mahrez.

Vydra 6 - Sostituto del titolare Wood, si muove molto ma non riesce a pungere. Più protagonista di Rodriguez, sfiora il gol nel finale di primo tempo, seppur in posizione dubbia.

Rodriguez 5 - Gara complessa la sua, sempre stretto nella morsa di Dias e Laporte. Il dialogo con Vydra non è dei migliori, e anche sulle palle alte fa fatica. Dal 77’ Mumbongo sv

MANCHESTER CITY

Ederson 6 - Inoperoso, si prende un paio di rischi con i piedi ma nel complesso vive una gara da spettatore.

Stones 6.5 - Vydra si muove molto, ma il centrale inglese riesce ad arginarlo nel migliore dei modi.

Ruben Dias 6.5 - Una chiave importante per Guardiola, si prende qualche rischio in uscita palla a terra ma è importante nello sviluppo dell’azione. Dietro tiene bene su Rodriguez e Vydra.

Laporte 6.5 - Abile anche in uscita, con un gran lancione manda in porta Sterling che sfiora il gol. Dietro copre bene con Dias su Rodriguez, senza rischiare nulla.

Cancelo 6.5 - Da terzino a mezzala, è sempre nel vivo del gioco sia come finalizzatore che come rifinitore. Spina nel fianco per Pieters, è una delle chiavi del palleggio del City. Dal 65’ Zinchenko 6 - Entra a partita ampiamente chiusa e si limita a gestire.

Rodri 7 - L’uomo perfetto per il gioco di Guardiola, fa tanto lavoro oscuro ma è anche prezioso con filtranti che in pochi sono in grado di vedere. Ottimo, poi, in fase di recupero.

Gundogan 7.5 - Illuminante, in uno stato di forma esagerato, il tedesco disegna calcio, sfiorando il gol ed entrando in ogni azione pericolosa del City. Suo l’assist per il 2-0 di Sterling, è lui a servire Bernardo Silva in occasione del primo gol ed è sempre lui a mettere due volte in porta lo stesso Sterling, che però è poco freddo.

Bernardo Silva 6.5 - Molto attivo in coppia con Gundogan, fanno venire il mal di testa al povero Lowton, combinando a velocità supersonica. Buoni inserimenti e belle palle filtranti, in una gara mai in equilibrio.

Mahrez 6.5 - Ci prova in ogni modo ad iscrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori ma non ci riesce. Ne segna uno ma glielo annullano per fuorigioco, mentre Pope in un paio di situazioni è bravo in risposta. Sempre importante nei palloni messi in mezzo, gioca un’ottima gara.

Gabriel Jesus 6.5 - Pronti via e segna subito lo 0-1 da attaccante vero, da rapace d’area. Bravo nel dialogo con Sterling e Mahrez, sfiora in un altro paio di situazioni la doppietta ed è generoso nel cercare di far segnare i compagni.

Sterling 6.5 - Sigla il 2-0 ma ha almeno altre due chance chiarissime per segnare ancora. Sempre un pericolo per la difesa del Burnley, entra come vuole in area di rigore e va al tiro, anche se non è proprio glaciale solo contro Pope.