Butragueño attacca l'arbitro Hernandez dopo l'1-1 nel derby: "Con lui il Real non è fortunato..."

Il direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid, Emilio Butragueño, ha parlato ai microfoni 'Movistar +' dopo il pareggio maturato al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid e ha attaccato l'arbitro Hernandez per il rigore non concesso nei minuti finali del primo tempo. "E' chiaro - ha detto - che con l'arbitro Hernandez non siamo fortunati. La palla colpisce il braccio e dal nostro punto di vista è rigore, ma ci sono dei professionisti e il VAR gli ha chiesto di andare... Pareggiare a fine primo tempo ci avrebbe permesso di affrontare la ripresa in modo molto diversa".

Il Real Madrid ha trovato il gol dell'1-1 con Karim Benzema a due minuti dallo scadere del tempo regolamentare.

