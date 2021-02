Cadice, Cervera: "Era ora che ci dessero un rigore, punto che ci aiuta"

Intervenuto nel post partita di Barcellona-Cadice, il tecnico gialloblu Alvaro Cervera ha così commentato il pari arrivato nel finale al Camp Nou.

Sul risultato:

"Volevamo tornare al nostro posto, ma facendolo nel modo sbagliato. Invece, questo è l'unico modo giusto e anche ciò che sappiamo far meglio: l'unico modo di salvarci è questo, perché c'è molta differenza rispetto alle altre squadre del campionato. Altrimenti - ammette l'allenatore iberico, come riportato dalla diretta di Marca - non abbiamo alcuna chance".

Sul rigore fischiato a favore:

"Era ora che ce ne dessero uno. Questo punto ci aiuta a capire che dobbiamo giocare così, e non solo in trasferta. Questo è il nostro primo anno in Liga, ma quando facciamo qualcosa di diverso rispetto al solito i nostri avversari fanno sempre molto meglio di noi".