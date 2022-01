ufficiale Alvaro Cervera esonerato dal Cadice. Solo 2 punti nelle ultime 7 partite

Álvaro Cervera non è più l'allenatore del Cadice. Fatale al tecnico la sconfitta di domenica contro l'Osasuna, la quinta nelle ultime sette partite, in cui la formazione andalusa ha raccolto solo due punti. Termina così una bella storia: Cervera aveva portato il club dalla terza serie alla Liga in soli quattro anni. Il suo successore sarà annunciato molto probabilmente in giornata.