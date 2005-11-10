Caicedo giura amore: "Profondamente grato al Chelsea, dimostrerò cosa sono capace"

Più di un mese ai box. Moises Caicedo è tornato in campo nell'ultimo match di Premier League contro il Bournemouth. Il centrocampista del Chelsea ha commentato ai microfoni del canale ufficiale del club le sue sensazioni: "È una sensazione fantastica quando i tifosi del Chelsea cantano il mio coro. Sono stati incredibili con me. È stato un percorso straordinario: più di tre anni speciali in uno dei migliori club del mondo.

Nella mia prima stagione ho attraversato momenti difficili, direi. Mi hanno aiutato a crescere, a continuare a maturare e ad arrivare dove sono oggi. Ripensandoci, posso dire che è stato un piacere affrontare tutto quello che ho passato. Ora mi godo il fatto di poter dare tutto per questo club, perché loro mi hanno dato tutto. Mi hanno sostenuto in ogni modo e, grazie a loro, sono cresciuto molto. Ho più esperienza, sono più maturo e voglio continuare a imparare e a proseguire su questa strada.

Sono profondamente grato al Chelsea e voglio continuare a dimostrare ai tifosi e a tutti nel club di cosa sono capace. Credo che ogni allenatore mi dica che potrei migliorare nella comunicazione in campo, sai? Sanno che sono un leader, ma per me sarebbe meglio se iniziassi a parlare di più con i compagni. Ce la metto tutta, ma non è nella mia natura. Perciò, quando non riesco a parlare, cerco di dimostrare ancora di più con i fatti".