Chelsea, Caicedo: "Thiago Silva un esempio per noi. Con Xabi Alonso continuerà a crescere"

Nel corso del suo intervento ai canali ufficiali del club, il centrocampista del Chelsea Moisés Caicedo ha parlato della sua esperienza con i Blues: "Si impara da chi ci ha preceduto, come Thiago Silva. È stato un esempio per noi, cercando sempre di darci una mano. Il modo in cui ha esercitato la sua leadership qui è stato straordinario per tutti noi.

Oggi, ricoprire il ruolo di capitano è per me un piacere, oltre a rappresentare un motivo di orgoglio speciale per la mia famiglia. Anche se non sono un tipo che ama parlare molto, preferisco far parlare i fatti, affinché gli altri possano prendere esempio da me. Con Xabi continuerò sicuramente a crescere, dimostrandogli che la fiducia che ha riposto in me è ben riposta.

Posso dire che il Chelsea è casa mia: mi trattano come se fossi qui da tantissimo tempo. È un luogo speciale per me. Voglio regalare sempre gioie a questo club, perché so che hanno fatto tutto il possibile per me. Qui tutti, dal magazziniere all'allenatore, si comportano sempre in modo gentile nei miei confronti. L'unica cosa che posso promettere è che continuerò a essere me stesso, dentro e fuori dal campo. Voglio mostrare sempre ai miei compagni, allo staff tecnico e ai tifosi di cosa sono capace".