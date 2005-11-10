Chelsea, per Caicedo multato per guida senza patente. Ora rischia anche il ritiro

Il centrocampista del Chelsea Moisés Caicedo è stato condannato a pagare una multa di 1.444 sterline e si è visto decurtare otto punti dalla patente dopo essere stato riconosciuto colpevole di guida senza patente valida e senza assicurazione, secondo quanto riportato dal The Sun. Il ventiquattrenne nazionale ecuadoriano è stato fermato mentre era alla guida della sua Audi RSQ8 da 160.000 sterline nei pressi del centro sportivo del Chelsea a Cobham, nel Surrey.

Rischio ritiro della patente

L'episodio risale all'aprile del 2025, mentre il caso è stato successivamente discusso davanti ai giudici del Crawley Magistrates' Court. Con questi otto punti di penalizzazione, Caicedo si ritrova adesso a rischio ritiro della patente. Il centrocampista si era trasferito al Chelsea dal Brighton nel 2023 per una cifra record di 115 milioni di sterline, ritagliandosi un ruolo centrale all'interno della squadra.

Nel corso della sua avventura londinese, il nazionale ecuadoriano si è rivelato un pilastro fondamentale, contribuendo in modo determinante ai successi dei Blues in UEFA Conference League e nella Coppa del Mondo per Club FIFA nel corso del 2025.