Calciatori vittime di insulti sui social, Leno: "A me dissero di suicidarmi come Enke"

vedi letture

Il tema degli abusi subiti da molti calciatori sui social network fa discutere nel Regno Unito, dove si stanno preparando misure drastiche per far fronte a questa piaga moderna. Bernd Leno, portiere dell'Arsenal, ha confessato di essere stato oggetto di pesanti insulti quando giocava nel Bayer Leverkusen. Qualcuno gli avrebbe anche "consigliato" di suicidarsi, come fece un collega qualche anno fa: "Ho avuto anche io brutte esperienze, in Inghilterra e in Germania. C'è una cosa che non dimenticherò mai, è stata pazzesca: giocai male una partita con il Bayer e un ragazzo sui social mi disse di fare come Enke. Da quando ho letto questa cosa, mi sono reso conto che i social sono popolati da stupidi e per questo motivo non leggo più i commenti, anche se le cose vanno bene. Non ne ho bisogno, non mi rende migliore, è una perdita di tempo", ha detto il tedesco a Sky Sports Uk..