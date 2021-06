Calvert-Lewin: "L'addio di Ancelotti? Una sorpresa. L'ho contattato, gli sono molto grato"

Dal ritiro dell'Inghilterra, che sta preparando la sfida alla Germania, Dominic Calvert-Lewin ha parlato anche dell'addio di Carlo Ancelotti all'Everton: "È stata una sorpresa ma non una distrazione. È passato un po' di tempo ormai e non ci ho pensato molto. Ho mandato un messaggio a Carlo per ringraziarlo e lui mi ha risposto. Il calcio funziona così, le cose cambiano ogni minuto. Ha fatto tanto per me e gli sono grato, così come sono grato di aver giocato con un allenatore della sua esperienza".