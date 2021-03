Caos Covid in Africa. La Sierra Leone accusa il Benin di avere 5 positivi. Partita rinviata

Intrigo internazionale nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo in Africa. La gara fra Sierra Leone e Benin infatti è stata prima rinviata di alcune ore (dalle 18 alle 21 anche se il tweet della CAF che annunciava lo slittamento è stato cancellato) e poi, probabilmente vista la mancanza di notizie ufficiali, rimandata a data da destinarsi a causa di alcune presunte positività al Covid-19 in casa Benin. A spiegare la situazione sono stato su Twitter due giocatori come Emmanuel Imorou e Cedric Hountondji. Il primo prima ha postato un video della squadra sul pullman all’esterno dello stadio che doveva ospitare la partita spiegando la situazione: “Appena arrivati davanti allo stadio apprendiamo, stranamente, di avere cinque titolari con il covid” e poi scritto che dopo oltre quattro ore sul pullman la squadra è rientrata in albergo. Più o meno stesse parole per il difensore del Clermont: “Attualmente siamo bloccati sul pullman perché la Sierra Leone dice che abbiamo 5 positivi al Covid. Ma non è vero, alcuni di loro lo hanno avuto in passato e ormai hanno gli anticorpi e poi siamo stati tutti testati in Benin prima di partire ed eravamo negativi”.

Arrivés devant le stade en Sierra-Leone, on apprend qu’on a bizarrement 5 titulaires qui ont le covid 😂😂

Quel sketch 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️ — Manu Imorou (@Manuimorou) March 30, 2021

Actuellement, nous sommes bloqués dans le bus car la Sierra Leone dit que nous avons 5 cas Covid, ce qui est faux. Dans les 5 cas, certains on déjà eu le Covid et donc ils ont des anticorps. Nous avons aussi été testés au Bénin avant de voyager et tout le monde était négatif. — Cedric Hountondji (@c_hountondji) March 30, 2021

Bon, après avoir été bloqué 4h30 ds le bus, on a enfin pu descendre et on erre dans l’hôtel pour capter la wifi vu qu’on a plus de chambre 😭😭 — Manu Imorou (@Manuimorou) March 30, 2021