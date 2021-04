Caos Superlega, tifosi Man United manifestano a Old Trafford: proteste contro la proprietà USA

I tifosi del Manchester United si sono riuniti per strada, all'esterno dell'Old Trafford, alla vigilia della sfida contro il Leeds di domani, per manifestare contro la famiglia Glazer, proprietaria del club. I manifestanti hanno protestato contro la proprietà americana e ovviamente contro il progetto Superlega, naufragato sul nascere, mai perdonato dai tifosi inglesi.

Ricostruzione. I supporters Red Devil si sono lasciati andare a canti e cori, arrampicati sulle statue di Matt Busby, Bobby Charlton, Denis Law, George Best e le altre leggende del club al grido di "Glazers Out", al fine di farsi sentire ancor di più. La più grande rivolta contro la proprietà americana dal suo insediamento nel 2005.



Scenes from outside Old Trafford - sent via @_benparsons #GlazersOut pic.twitter.com/VsaDQdfkOo

— Stretty News (@StrettyNews) April 24, 2021