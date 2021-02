Carlos Bianchi duro col Barça: "Oggi è una squadra qualsiasi, al ritorno il PSG può fargliene 6"

Carlos Bianchi, pluripremiato allenatore argentino, ha attaccato duramente il Barcellona di Koeman in un'intervista concessa a Le Parisien: "Il risultato dell'andata non mi ha sorpreso, il Barcellona è una squadra qualsiasi. Il PSG al Camp Nou ha fatto una grande partita, ma questo Barça dipende esclusivamente da Messi. Per non parlare della difesa... Penso al duello Mbappé-Dest o alle condizioni di Lenglet. Al ritorno a Parigi i francesi possono segnare altri cinque o sei gol contro i blaugrana", le sue dichiarazioni assai critiche sulla crisi del club catalano.