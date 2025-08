Ufficiale Carrascal raggiunge Emerson Royal: dalla Dinamo Mosca si trasferisce al Flamengo

Flamengo scatenato sul mercato. Dopo gli arrivi negli ultimi giorni di Samuel Lino ed Emerson Royal, con quest'ultimo in cerca di riscatto dopo un'annata deludente al Milan, viene annunciato anche l'ingaggio di Jorge Carrascal (trequartista classe 1998 proveniente dalla Dinamo Mosca). Di seguito il comunicato ufficiale: "Un altro acquisto confermato per il Mengão! Il centrocampista Jorge Carrascal, che in precedenza ha giocato per la Dinamo Mosca in Russia, ha firmato un contratto quadriennale con il Flamengo. Il 27enne colombiano è un altro nome importante che si unisce alla squadra del Flamengo per il resto della stagione. Indosserà la maglia numero 15.

Nato a Cartagena de Indias, in Colombia, Carrascal è cresciuto al Millonarios (COL), ma si è fatto notare in Sud America con il River Plate (ARG). In Europa, ha giocato per due importanti club russi: il CSKA, con 45 presenze e sette gol, e la Dinamo Mosca, con otto gol e tre assist in 35 partite.

La caratteristica principale del colombiano è la sua versatilità. Estremamente tecnico, gioca come centrocampista offensivo e si adatta a diversi ruoli in attacco, evidenziando il suo dribbling corto e l'eccellente visione di gioco. Carrascal è il quarto acquisto del club nella sessione di calciomercato successiva al Mondiale per Club".