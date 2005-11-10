Ufficiale Casa Pia, nuovo rinforzo: dall'Almeria arriva in prestito Selvi Clua

Il Casa Pia accoglie Selvi Clua in prestito dall’Almería: il centrocampista spagnolo è il quarto rinforzo dei portoghesi per la nuova stagione 2026/27

Il Casa Pia ha ufficializzato il quarto acquisto della nuova stagione: Selvi Clua arriva in prestito dall’Almería fino al termine del campionato. Il centrocampista difensivo spagnolo, classe 2005, inizierà così la prima esperienza fuori dalla Spagna. Il club portoghese ha scelto un profilo giovane con esperienza professionistica. Clua può agire davanti alla difesa, garantendo equilibrio, fisicità e qualità nella costruzione del gioco. La formula del trasferimento permetterà al Casa Pia di valutarne la crescita in stagione.

Il giocatore resta legato all’Almería, società che lo aveva acquistato dal Girona nel gennaio 2025. In Andalusia non è riuscito a conquistare un posto da titolare, ma ha accumulato esperienza in Segunda División.

L’esperienza maturata al Mirandés

Nella seconda metà della scorsa stagione Clua ha indossato la maglia del Mirandés, in prestito. Con il club della seconda divisione spagnola ha disputato tredici partite, trovando continuità e migliorando nella fase difensiva. Il passaggio in Portogallo rappresenta quindi una nuova occasione per aumentare il minutaggio e confrontarsi con un campionato differente, nel quale potrà mostrare le qualità sviluppate nei settori giovanili di Reus, Nàstic e Girona.

È il quarto colpo in questa sessione

Clua si aggiunge agli altri tre rinforzi già annunciati dal Casa Pia. La società aveva infatti ingaggiato il centrocampista Gabi Pereira, proveniente dal Felgueiras, l’esterno Rochinha, ex Famalicão, e il portiere André Gomes, arrivato dal Benfica.