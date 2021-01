Caso Cavani, i calciatori uruguyani intervengono: "Federcalcio inglese riprovevole"

L'Assocalciatori uruguyana (AFU) non ci sta in merito alla squalifica di tre turni e multa comminata dalla Football Association (FA) nei confronti di Edinson Cavani, eo di aver risposto con un "Gracias negrito!" a un amico in una Instagram story. La FA ha ritenuto determinate parole offensive, improprie e di matrice razzista e a nulla sono valse le scuse del calciatore, che aveva cancellato il post. In un lungo comunicato, peraltro condiviso anche dagli accounti di Diego Godin e Luis Suarez, l'AFU ha contestato la decisione: "In primo luogo, vogliamo denunciare l'arbitrarietà della Federazione inglese. Lontana dal condannare il razzismo, la English Football Association ha commesso un atto discriminatorio nei confronti della cultura e dello stile di vita del popolo uruguayano. La sanzione rivela una visione prevenuta, dogmatica ed etnocentrica che che consente solo un'interpretazione soggettiva dalla sua conclusione particolare ed escludente, per quanto imperfetta possa essere".

E ancora: "Chiediamo alla FA di revocare immediatamente la sanzione inflitta a Edinson Cavani e di ripristinare il suo buon nome e onore nel mondo che è stato così ingiustamente offuscato da questa decisione riprovevole".