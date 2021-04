Cassano esalta il Chelsea: "Tuchel tra i migliori al mondo. Gli manca solo Harry Kane"

Sulla Bobo TV su Twich, Antonio Cassano parla del Chelsea. "Secondo me può buttarsi su Kane: sarebbe perfetto per l'idea di gioco di Tuchel. E' una squadra ricca di talenti ma le manca un 9. In questo momento è la squadra che mi impressiona di più: mi piace come gioca e Tuchel è tra i più forti al mondo. In pochi giorni ha cambiato la squadra".