Ufficiale Cavlina non torna al Como. Il portiere croato ha firmato con il Wieczysta Cracovia

L'estremo difensore classe 2002 è ripartito di nuovo dalla Dinamo Zagabria, ma non per tornare da Fabregas. Per lui avventura in prima divisone in Polonia.

Nessun ritorno al Como nel destino di Nikola Cavlina (24 anni), portiere croato che lo scorso anno ha giocato con la società lariana, da lui lasciata lo scorso 30 giugno al termine del periodo concordato per il prestito dalla Dinamo Zagabria.

Il comunicato ufficiale

Per il portiere si è aperta una possibilità nel massimo campionato polacco, dove ha firmato con i neopromossi del Wieczysta Cracovia. Che ne hanno comunicato così l'acquisizione, tramite comunicato ufficiale: "Il Wieczysta Cracovia continua a rinforzare la propria rosa in vista dell'esordio stagionale nella Ekstraklasa. Nikola Čavlina si unisce alla squadra giallonera con un prestito annuale con diritto di riscatto dalla Dinamo Zagabria".

L'identikit di Cavlina

La nota dei polacchi propone poi un profilo del giocatore: "Il ventiquattrenne croato è un portiere fisicamente prestante (192 cm di altezza), cresciuto nel settore giovanile della Dinamo Zagabria, un centro con una solida reputazione nello sviluppo dei giovani talenti. Nel corso della sua carriera ha militato anche nel Lokomotiv Zagabria e nell'NK Osijek, e ha trascorso la scorsa stagione in prestito al Como. È anche un ex nazionale croato Under 21. Čavlina è un portiere a suo agio sia tra i pali che in attacco. Le sue doti fisiche gli permettono di dominare l'area di rigore e la sua formazione nel settore giovanile della Dinamo gli ha consentito di sviluppare un'ottima tecnica. Nonostante la giovane età, ha già giocato ai massimi livelli in Croazia e ha maturato esperienza con importanti club internazionali. L'ingaggio di Nikola Čavlina rappresenta un ulteriore passo avanti nello sviluppo della squadra in vista della stagione storica di Wieczysta nella Ekstraklasa. Il mercato è aperto. Nikola, Dobrodošao u klub, benvenuto a Wieczysta e ti auguriamo tante prestazioni di successo con la maglia giallonera e tante partite senza subire gol!".