Ufficiale Vuskovic saluta il Tottenham di De Zerbi: il giovane difensore passa al Brighton

Il Brighton mette a segno un importante colpo per il futuro e ufficializza l'arrivo di Luka Vuskovic dal Tottenham. Il giovane difensore croato, classe 2007, ha firmato un contratto quinquennale con il club inglese, con un'opzione per prolungare ulteriormente l'accordo di un'altra stagione.

Il tecnico dei Seagulls, Fabian Hurzeler, ha accolto con entusiasmo il nuovo acquisto, sottolineandone il grande potenziale: "Luka ha avuto un inizio di carriera fantastico, lo abbiamo seguito con grande attenzione. Nella scorsa stagione ha dimostrato di poter giocare ad altissimi livelli e vogliamo aiutarlo a continuare il suo percorso nel nostro ambiente". L'allenatore ha però invitato alla prudenza, ricordando che il difensore dovrà adattarsi alle difficoltà della Premier League: "Si è parlato molto del suo arrivo, ma resta un ragazzo giovane che avrà bisogno di tempo per abituarsi alle richieste del Brighton e del campionato inglese. Siamo convinti però che saprà affrontare questa sfida".

Vuskovic arriva dopo una crescita rapidissima nel calcio europeo. Cresciuto nell'Hajduk Spalato, ha esordito nella massima serie croata nel febbraio 2023, appena due giorni dopo aver compiuto 16 anni, diventando uno dei più giovani debuttanti nella storia del campionato. Dopo un'esperienza in prestito al Radomiak Radom in Polonia e successivamente al Westerlo in Belgio, il difensore ha attirato l'attenzione del Tottenham. Nell'ultima stagione si è consacrato come uno dei centrali giovani più interessanti d'Europa, brillando con la maglia dell'Amburgo in Bundesliga.

Le sue prestazioni gli hanno permesso di conquistare quattro premi mensili come miglior giovane del campionato tedesco e il riconoscimento di Rookie of the Season, oltre all'inserimento nella Bundesliga Team of the Year. Numeri importanti anche sotto porta: in 78 presenze tra i professionisti ha realizzato 16 gol, mentre con la nazionale croata ha già segnato una rete in sei apparizioni. Il suo talento offensivo è stato premiato anche con il Golden Shoe Goal of the Year in Belgio nel 2024 e con il riconoscimento equivalente in Bundesliga nel 2025. Vuskovic ha inoltre partecipato all'ultimo Mondiale con la Croazia, scendendo in campo da titolare nella sfida della fase a gironi contro l'Inghilterra. Ora per lui inizia una nuova sfida in Premier League, con il Brighton pronto a valorizzare uno dei difensori più promettenti della sua generazione.