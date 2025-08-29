Ufficiale Como, firma anche Cavlina: "Tanti mi hanno parlato bene del progetto, anche Baturina"

"Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio a titolo temporaneo con opzione del portiere Nikola Cavlina". Altro innesto in questo mercato per il Como, che con questo comunicato ufficializza l'arrivo del giovane portiere. Nato nel 2002, Cavlina è un giocatore di grande talento che ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del Dinamo Zagabria prima di firmare il suo primo contratto da professionista con il club nel 2020. Dopo aver acquisito esperienza con la seconda squadra della Dinamo, ha giocato per la Lokomotiva Zagabria dal 2022 al 2024, collezionando oltre 65 presenze nella massima serie croata. La scorsa stagione ha giocato per l’NK Osijek, collezionando nove presenze, di cui quattro in Conference League, prima di tornare alla Dinamo Zagabria a gennaio. Ha anche esperienza internazionale con la nazionale del suo paese, avendo rappresentato la Croazia nelle categorie Under 15 e Under 21.

Commentando l’arrivo di Čavlina, l’allenatore del Como 1907 Cesc Fabregas ha dichiarato: “Nikola è un giovane portiere che ha già maturato esperienza internazionale ed è abile sia tra i pali che nell’impostare il gioco. Sarà sicuramente utile al club in questa stagione".

Al momento della firma, Nikola Cavlina ha dichiarato: “Sono molto felice di essere qui a Como. Molte persone hanno parlato molto bene del club e del progetto, tra cui Martin Baturina. Non vedo l’ora di incontrare i miei compagni di squadra e indossare questa maglia".