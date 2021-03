Ceduto a 2 milioni, può tornare a 15 dopo un anno. Il Real Madrid rivuole De Frutos

A volte ritornano. Almeno è quello che potrebbe accadere a Jorge De Frutos, ventiquattrenne esterno del Levante per il quale il Real Madrid ha il 50% dei diritti per la cessione futura. Il contratto di Lucas Vazquez non verrà rinnovato e per sostituire l'esterno gallego, potrebbe arrivare proprio il segoviano. Il giocatore si è infatti messo in mostra al Levante, dove è arrivato per soli 2 milioni di euro: clausola da 30 milioni di euro, contratto fino al 2025, il club ha però problemi nelle casse e secondo AS deve incassare almeno 16 milioni di euro entro l'estate. E per risolvere i problemi economici a Orriols, ecco che De Frutos potrebbe essere sacrificato, magari proprio per tornare a Madrid, che dopo una sola stagione potrebbe pagarlo caro...