Celta Vigo, Coudet: "L'1-3 è un risultato eccessivo, ma il Real non perdona"

Eduardo Coudet, tecnico del Celta Vigo, ha commentato la sconfitta casalinga per 1-3 rimediata contro il Real Madrid. Queste le sue dichiarazioni riportate da Europa Press: "I primi 25 minuti non sono stati buoni. Da lì poi è iniziata un'altra partita e il risultato di 1-3 è eccessivo. Questi sono avversari che non perdonano. Come aspetto positivo conservo il fatto di aver combattuto sino all'ultimo. Ad ogni modo, la realtà è che il nostro obiettivo principale è la salvezza e adesso abbiamo quindici giorni per prepararci contro un avversario che ha il nostro stesso obiettivo (l'Eibar, ndr)".