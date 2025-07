Ufficiale Primo acquisto (a zero) del Siviglia: via dal Celta, Alfon Gonzalez firma un triennale

vedi letture

Il Siviglia batte il primo colpo dell'estate. Un acquisto che andrà ad integrarsi alla rosa per la stagione 2025/26 dei rojiblancos: si tratta di Alfonso Gonzalez, meglio noto come Alfon, che arriva a parametro zero e firma un contratto per le prossime tre stagioni dopo aver rifiutato il rinnovo con il Celta Vigo. Questo perché il giocatore aveva già raggiunto un pre-accordo con i Sevillistas nel mercato invernale: l'ala sinistra classe '99 ha firmato fino al 30 giugno 2028.

Comunicato ufficiale

"Il giocatore, che arriva a parametro zero dopo il suo passaggio al RC Celta, firma per le prossime tre stagioni con il Siviglia.

Alfonso González Martínez, conosciuto come Alfon, è diventato il 1° luglio il primo acquisto del Siviglia FC per la stagione 2025/26. Nato ad Albacete, Alfon ha 26 anni (nato il 4 maggio 1999), è alto 1,72 metri e ha firmato per le prossime tre stagioni con la maglia biancorossa.

Il nuovo calciatore del Siviglia predilige la posizione di ala sinistra, ma può agire con disinvoltura anche sul lato destro del campo.

Alfon ha iniziato la sua carriera nell’Albacete Balompié, in Segunda Division B, nella stagione 2016/17. Da lì viene ceduto in prestito due volte: prima all’Internacional de Madrid e successivamente al Getafe B, dove segna i suoi primi gol nella terza categoria del calcio spagnolo.

Un nuovo prestito lo porta poi al Celta Vigo, dove debutta in Primera División, partecipando a due partite della LALIGA EA Sports e a una della Coppa del Re nella stagione 2020/21. Acquistato a titolo definitivo dal Celta, in quella stagione e in quella successiva continua a giocare in Segunda B e nella nuova Primera Federación con la squadra galiziana, segnando dodici gol e fornendo cinque assist.

Nella stagione 2022/23 gioca in due squadre grazie a nuovi prestiti: il Racing Santander e il Real Murcia, per poi tornare nuovamente nella squadra riserve del Celta e disputare una grande stagione 2023/24 in Primera Federación, realizzando tredici gol e sette assist, il che gli vale la convocazione nella prima squadra del Celta per la stagione successiva, 2024/25.

In quest’ultima stagione, Alfon ha disputato una grande annata in Primera Division, giocando 29 partite agli ordini di Claudio Giraldez, segnando otto gol e fornendo cinque assist tra LALIGA EA Sports e Coppa del Re, totalizzando oltre 1.600 minuti nella massima categoria del calcio spagnolo".