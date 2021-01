Celtic a -20 dai Rangers, il decimo titolo consecutivo è una chimera. Lennon: "Non me ne vado"

vedi letture

Il pareggio contro il Livingston è probabilmente la pietra tombale sulle ambizioni del Celtic. La squadra allenata da Neil Lennon ha ben 20 punti di distacco dai rivali dei Rangers (con 2 partite in meno) e ormai sembra essere chiaro che non riuscirà a conquistare il decimo titolo consecutivo. Ma il tecnico non vuole sentire parlare di fallimento: "Prima del lockdown eravamo dilaganti, non so cosa sia successo. Io non ho intenzione di mollare, ho messo una gran parte della mia vita in questa squadra. Abbiamo perso solo 2 partite di campionato, siamo esseri umani e può capitare di non giocare bene. Il club può prendere qualsiasi decisione, io sarò qui fino a quando non mi verrà comunicato l'esonero"