Ufficiale Lennon torna in panchina, lo scozzese ex Celtic allenerà il Rapid Bucarest

Neil Lennon torna ad allenare, ripartirà da una delle squadre più illustri del calcio romeno.

Ufficiale l'approdo del 52enne scozzese sulla panchina del Rapid Bucarest. La sua ultima esperienza è stata a Cipro, con l'Omonoia di Nicosia (da marzo a ottobre 2022) ma il nome di Lennon è accostato soprattutto al Celtic Glasgow, che ha già allenato dal 2010 al 2014 e poi per altri due anni dal febbraio del 2019 allo stesso mese di due anni più tardi. In tutto per lui dieci titoli con i biancoverdi.