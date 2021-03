Chelsea, Chilwell: "Siamo stati un po' sporchi, per proseguire la rimonta dovremo segnare di più"

Non è pienamente soddisfatto il Chelsea per il pareggio ottenuto in casa del Leeds: i Blues sono stati fermati sullo 0-0 dalla squadra di Bielsa e nel post partita l'esterno dei londinesi Ben Chilwell ha provato ad analizzare gli errori che hanno impedito alla squadra di finalizzare il proprio gioco:

"Non è stata la nostra miglior prestazione - ha riferito a Sky Sport -. Siamo delusi per non aver conquistato la vittoria, perché abbiamo creato diverse opportunità. Abbiamo avuto qualche occasione sia nel primo tempo che nel secondo, avremmo dovuto segnare. Ci siamo fatti soffiare via la palla diverse volte nella trequarti offensiva, siamo stati un po' sporchi nei passaggi. Dovremo segnare di più se vogliamo proseguire nella nostra rimonta in classifica".