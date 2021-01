Chelsea, la seconda formazione di Tuchel: Rudiger e Jorginho dal 1', Giroud in panchina

Seconda partita alla guida del Chelsea per Thomas Tuchel. Dopo il pareggio contro il Wolverhampton, il tecnico tedesco oggi se la vedrà contro il Burnley. Per l'occasione, blues in campo con Thiago Silva e Rudiger al centro della difesa e Jorginho in cabina di regina. Solo panchina per Olivier Giroud: in attacco Mount e Werner alle spalle di Abraham.

Chelsea (3-4-2-1) - Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; Hudson-Odoi, Jorginho, Kovacic, Marcos Alonso; Mount, Werner; Abraham.

