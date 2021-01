Chelsea, Lampard: "Male nel primo tempo, concesso troppo spazio al City"

Le parole di Lampard dopo Chelsea-Manchester City 1-3.

Il tecnico del Chelsea Frank Lampard ha commentato ai microfoni di Sky dopo l’1-3 interno contro il Manchester City: “Abbiamo concesso due gol evitabili nel giro di pochi minuti, non riuscendo poi a reagire come avremmo voluto. Sapevamo che il City avrebbe avuto lunghi periodi di possesso e che non avrebbe giocato con un attaccante vero: non dovevamo concedere loro troppi spazi, ma invece l’abbiamo fatto. Molto male nel primo tempo e buon carattere nel secondo, ma la partita ormai era finita. De Bruyne? Lo conosco fin da ragazzino, quando era al Chelsea ancora non si era ambientato nel calcio inglese. Quando in estate tutti dicevano che potevamo vincere il campionato, io ero convinto che fossimo in una fase di ricostruzione e che avrebbe avuto anche delle fisiologiche difficoltà”.