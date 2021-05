Chelsea-Leicester City 0-1, le pagelle: Soyuncu e Fofana insuperabili, Schmeichel un gatto

vedi letture

Chelsea-Leicester City 0-1

Marcatori: 63' Tielemans.

CHELSEA

Kepa 6 - Poco chiamato in causa per l’intera gara. Non ha colpe sulla rete subita: il tiro di Tielemans era imparabile.

Azpilicueta 6 - Disputa la solita gara attenta. In fase di costruzione avanza per supportare James. (dal 76’ Hudson-Odoi s.v.)

Thiago Silva 6,5 - Prestazione più che sufficiente. Vardy lo impegna ma lui non si scompone mai. Su un suo lancio arriva il gol di Chilwell, poi annullato dal VAR.

Rudiger 6,5 - Va a prendere sempre molto alto Perez, annullandolo completamente.

James 6,5 - Tanto lavoro sporco in fase di non possesso per lui. Per Tuchel è un imprescindibile e lo dimostra di settimana in settimana.

Kante 6,5 - Lo sappiamo gioca per tre e non si ferma mai. Si spinge in avanti per muovere la difesa rivale.

Jorginho 6 - Dà i tempi ai suoi compagni. Ormai lo sappiamo gioca al massimo a due tocchi ed è quasi impossibile rubargli palla. (dal 75’ Havertz s.v.)

Alonso 6,5 - Spinge sulla sinistra, dove prova ad offrire diverse soluzioni ai compagni. Nei primi dieci minuti della seconda frazione conclude di testa ma fa il solletico a Schmeichel. (dal 68’ Chilwell 7 - Entra e di testa costringe Schmeichel al miracolo. Allo scadere realizza la rete del pareggio ma gli viene annullata per sua stessa posizione irregolare. Sfortunato.)

Ziyech 5 - Prova ad inventare tra le linee ma è impreciso, non servendo i compagni con i tempi giusti. Esce perché mai davvero in partita. (dal 68’

Pulisic 5,5 - Non imprime nessuna svolta al match.)

Werner 5 - Molto vivace come in ogni partita. Cerca il pallone e poi punta la porta avversaria sfruttando la sua rapidità, ma è sempre inconcludente e sbaglia quasi sempre l’ultima scelta. (dal 82’ Giroud s.v.)

Mount 6,5 - Il migliore del reparto avanzato. Nel secondo tempo al volo impegna Schmeichel e sfiora la rete. Si muove tanto ma viene pedinato da difensori delle Foxes.

LEICESTER CITY

Schmeichel 8 - Nel primo tempo si allunga in un paio di occasioni sulle conclusioni degli attaccanti blues ed evita il peggio per le foxes. Nella ripresa è poi il migliore in campo. Compie due veri e propri miracoli prima su Chilwell e poi su Mount. Questa sera un gatto tra i pali.

Fofana 7,5 - Un muro. Nella prima frazione si è più volte disteso chiudendo in maniera perfetta le conclusioni dei giocatori di Tuchel. Nel secondo tempo non ha fatto passare uno spillo.

Evans 6 - Gara sufficiente la sua. Dopo mezz’ora di gioco è costretto ad abbandonare il campo per un infortunio muscolare. (dal 33’ Albrighton 6,5 - Efficaci i suoi ripiegamenti in fase difensiva. L’uomo in più per le Foxes.)

Soyuncu 7,5 - Sempre molto attento in fase difensiva. Si rende pericoloso in un paio di occasioni, concludendo di testa verso la porta difesa da Kepa. Di testa sono tutte sue e nemmeno un gigante come Giroud può farci nulla.

Castagne 6,5 - Poco propositivo in fase offensiva. Ma tiene sotto controllo Marcos Alonso, concedendogli poca libertà.

Tielemans 7 - Regista, tuttocampista, incontrista. Fa tutto lui. Nel secondo tempo prende palla e dai trenta metri fa partire un siluro non lasciando scampo a Kepa. Con la sua rete ha regalato così la prima FA Cup alle Foxes.

Ndidi 6,5 - Gara intensa la sua. Pedina letteralmente Ziyech e il marocchino non riesce mai a venirne a capo.

Thomas 6,5 - Sulla sinistra ha controllato bene i movimenti di James e di Ziyech. Ha speso davvero tanto oggi. (dal 82’ Morgan s.v.)

Perez 5 - Annullato da Rudiger non è mai riuscito a servire palloni puliti al reparto avanzato. (dal 82’ Choudhury s.v.)

Iheanacho 5,5 - Poco servito, non si è mai visto e viene giustamente sostituito. (dal 67’ Maddison 6 - Entra e cerca di pressare la prima costruzione blues, sfruttando la sua freschezza.)

Vardy 6 - Non ha praticamente mai concluso verso la porta difesa da Kepa, anche perché braccato da Thiago Silva. Ma ha combattuto e caricato la squadra nei momenti di difficoltà.