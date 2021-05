Chelsea, Mason Mount votato come miglior giocatore della stagione

Mason Mount è stato eletto giocatore dell'anno del Chelsea per la stagione 2020/21. Il trequartista raccoglie il testimone di Mateo Kovacic. 22 anni, in questa stagione ha raccolto 51 presenze con i blues, segnando 9 reti e servendo 8 assist.

Congratulations, @MasonMount_10!

A worthy winner of the 2020/21 Men’s Player of the Year! 👏 pic.twitter.com/YtDTGhEglF

— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 18, 2021