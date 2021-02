Chelsea, Tuchel: "Havertz e Pulisic a disposizione per l'Atletico. Possiamo far bene"

In vista della sfida contro l’Atletico Madrid il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa annunciando la presenza di Pulisic e Havertz: “Sono felice che sia Kai sia Christian siano nel gruppo, non hanno avuto problemi nell’ultimo allenamento e saranno a disposizione. Penso che la squadra sia ben attrezzato per fare bene in Champions, mi piace quello che vedo ogni giorno in allenamento, la fame e l’intensità dei miei ragazzi. - continua Tuchel – Mi sento in un grande club, c’è un grande legame con i giocatori e ho piena fiducia in questo gruppo”.