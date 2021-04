Chelsea, Tuchel: "La vittoria dell'andata non conta, serve una grande prestazione"

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla gara contro il Porto, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League: "Siamo abituati a giocare ogni tre giorni partite difficili in campionato, e questa sarà un'altra. Non c'è nulla di interessante nell'ultimo risultato: abbiamo vinto, però oggi non conta. Dovremo essere totalmente sul pezzo e ben consapevoli di quello che ci aspetta: dobbiamo fidarci di noi stessi, dei nostri principi di gioco e cercare di fare una grande prestazione. Non dobbiamo farci distrarre dal risultato della scorsa settimana".