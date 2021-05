City campione, anche Solskjaer si congratula: "Hanno disputato una stagione fantastica"

Hanno lottato fino all'ultimo ma alla fine il Manchester United si è dovuto arrendere. I Red Devils, perdendo ieri contro il Leicester, hanno consegnato il titolo di campione d'Inghilterra nelle mani di Pep Guardiola e del suo Manchester City. Al termine del match, il manager Ole Gunnar Solskjaer ha commentato: "Sai, se vogliamo competere con loro, ovviamente dobbiamo rafforzare la nostra rosa. Congratulazioni a loro, hanno disputato una stagione fantastica. Sono molto soddisfatto dei miei ragazzi perché sono arrivati negli ultimi 10 giorni della stagione con una squadra come il Manchester City davanti a noi, lodata come la migliore in Europa. Quindi abbiamo fatto bene. Ma vogliamo fare il passo successivo e potrebbe essere necessario un paio di rinforzi per avere una rosa più forte".