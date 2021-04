City-Tottenham 1-0, le pagelle: Laporte decisivo, Cancelo un treno, Lloris e Dier baluardi

vedi letture

Manchester City-Tottenham 1-0

Marcatori: 83’ Laporte.

MANCHESTER CITY

Steffen 6 - Spettatore non pagante per tutto il primo tempo. Nel secondo tempo ci mette la manona per mettere in corner una conclusione a giro di Lo Celso dalla distanza.

Walker 6,5 - Si sovrappone con costanza sulla destra. Accelera sempre ogni volta che Mahrez ha palla al piede per offrire uno sbocco in più per andare al traversone. Preciso nelle chiusure su Son.

Dias 6 - Partita tutto sommato tranquilla per il centrale portoghese che riesce ad imbrigliare un cliente per nulla comodo come Kane. Si fa vedere anche sui calci da fermo ma senza fortuna.

Laporte 7 - Una sicurezza al centro della difesa, vola in cielo e sfrutta al meglio un cross di De Bruyne anticipando Sissoko e battendo Lloris per il gol che sblocca la finale.

Cancelo 7 - Staziona costantemente sul fronte d’attacco. Affonda sempre sulla corsia mancina duellando con Aurier. Sul finire di primo tempo chiama Lloris alla grande parata in tuffo con un tiro a giro.

De Bruyne 6,5 - Ritorna da un infortunio alla caviglia e si vede che non è al top. Fa vedere però lampi di classe come solo lui sa fare. Il cross per il gol di testa di Laporte è un autentico cioccolatino (Dall’88’ Bernardo Silva sv)

Fernandinho 6,5 - Punto fermo del centrocampo dei citizens. Solido nell’arginare la sporadiche ripartenze degli Spurs. Prova anche la conclusione dalla distanza ma non ha fortuna (Dall’86’ Rodri sv)

Gundogan 6 - Si inserisce sempre verso l’area di rigore più nel secondo tempo che nel primo andando anche alla conclusione. Preciso anche nel contenere quando il Tottenham prova a ripartire.

Mahrez 6,5 - La catena di destra funziona a meraviglia. Dialoga spesso con Walker mettendo sempre in inferiorità numerica Reguilon. Va vicino a più riprese alla rete ingaggiando un duello personale con Lloris.

Sterling 6,5 - Non approfitta del regalo di Son in avvio, fa ammattire la retroguardia del Tottenham con i suoi movimenti e la sua velocità. Anche lui sfiora il gol in diverse occasioni.

Foden 6 - Manca un po’ di killer instict in avvio ma va detto che Dier compie un grande intervento difensivo. Anche lui si muove bene sul fronte d’attacco ma la fortuna non lo assiste spendendo troppe energie e cala.

TOTTENHAM

Lloris 7 - I giocatori del City arrivano da tutte le parti ma se il primo tempo si conclude con zero reti è anche merito suo come quando nega la gioia del gol a Cancelo con un bel tuffo. Decisivo anche su Mahrez in tuffo nel secondo tempo. Nulla può sul colpo di testa di Laporte.

Aurier 5 - Fa vedere delle buone sortite offensive con la sua velocità ma quando dalla sua parte, dove agiscono Cancelo e Sterling, viene spesso saltato concedendo troppo spazio. Ingenuo quando, invece che aspettare il numero 7 del City, lo atterra frettolosamente causando la punizione da cui nasce il gol di Laporte (Dal 90’ Bergwijn sv).

Dier 7 - Si sostituisce a Lloris in almeno due occasioni salvando prima su Sterling e poi su Foden, rimediando ad un suo errore iniziale. Prova a tenere la barca in piedi sotto le sfuriate del City.

Alderweireld 6,5 - La rapidità degli attaccanti del City lo mette apprensione ma quando usa il fisico non viene mai superato specie nella seconda frazione di gara.

Reguilon 5 - Dalla sua parte Walker ma soprattutto Mahrez vengono giù costantemente e lui non riesce mai a metterci una pezza venendo costantemente saltato dall’esterno algerino.

Winks 5,5 - Cerca di chiudere i varchi in mezzo al campo. Impreciso nella fase di impostazione dell’azione non riesce a tenere a bada la forza d’urto del centrocampo della squadra di Guardiola.

Hojbjerg 6 - Più basso rispetto al solito, si dedica di più alla fase di non possesso che a quella di impostazione andando a coprire la sua zona di campo con diligenza. Che ingenuità quando, invece che calciare, cerca un appoggio per Reguilon vanificando una ripartenza di Kane (Dall’85’ Dele Alli sv).

Lo Celso 5,5 - Viene schierato da mezzala ma non è un incontrista e si vede da come viene saltato. In fase di costruzione dell’azione prova a mettere a disposizione dei compagni. Prova a sorprendere Steffen con un tiro a giro ben parato dal portiere del City (Dal 67’ Sissoko 5 - Perde il duello in elevazione con Laporte per il gol che decide il match).

Lucas 5,5 - Prova ad accelerare con la sua velocità. Dai suoi guizzi nasce qualche grattacapo alla difesa del City che riesce comunque a fare buona guardia (Dal 66’ Bale 5 - Non si vede praticamente mai. Viene spesso arginato dalla retroguardia del City).

Son 5 - Si presenta con un retropassaggio che per poco non manda in porta Sterling. Tanti errori in fase di uscita per il giocatore che viene sempre fermato ogni volta che si presenta in attacco.

Kane 6 - Rientra dopo l’infortunio alla caviglia. I palloni giocabili si contano sulla punta delle dita nel primo tempo. Nella ripresa prova ad abbassarsi per aiutare i compagni dimostrando il solito carattere.