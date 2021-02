City-Tottenham, 3-0, le pagelle: Gundogan, one man show. Sterling imprendibile, flop Lamela

MANCHESTER CITY-TOTTENHAM 3-0

Marcatori: 23' Rodri, 50', 66' Gundogan

MANCHESTER CITY

Ederson 6,5 - Probabilmente l'estremo difensore brasiliano si annoiava a giocare la sfera per i due centrali in una gara dove non è stato mai chiamato in causa, nella ripresa infatti sfodera un lancio da regista per il tris di Gundogan.

Cancelo 7 - Continua a dare dimostrazione delle sue qualità non solo da terzino ma sull'intero rettangolo di gioco, lo trovi ovunque e spesso estrae dal cilindro giocate da trequartista. In fase difensiva non concede un centimetro a Son.

Stones 6 - Quasi ingiudicabile la partita del centrale inglese, praticamente nulla da segnalare visto che il Tottenham fa fatica a superare la metà campo. Prova a farsi vedere sui calci piazzati.

Laporte 6 - L'unico rischio lo prende nel primo tempo quando atterra Kane al limite e dalla punizione nasce il palo del Tottenham, per il resto della sfida invece non soffre mai.

Zinchenko 6 - Ha vissuto giornate migliori ma nell'arco dei novanta minuti, soprattutto dal punto di vista difensivo, sbaglia poco. Potrebbe essere più preciso in qualche incursione.

Bernardo Silva 7 - Da centrocampista a regista passando anche per ala aggiunta, il portoghese è un tutto fare. Non dà punti di riferimento agli avversari che spesso faticano a frenarlo.

Rodri 6,5 - Solita diga davanti alla retroguardia di Guardiola, perno imprescindibile per l'equilibrio tattico del City. Stavolta si incarica anche della battuta del rigore, sblocca il punteggio con il brivido.

Gundogan 8 - Applausi, solo applausi per il tedesco. E' la stella polare del gioco di Pep Guardiola, lascia il segno in ogni azione dei Citizens. Si guadagna il penalty poi battuto da Rodri, sigla una doppietta e si porta a quota undici in campionato. Una stagione da favola per il tedesco. (Dal 69' Ferran Torres 6 - Buon impatto, gioca diversi palloni).

Foden 6,5 - Non rende ai livelli della partita con il Liverpool ma sono innumerevoli i palloni toccati dal talento inglese sempre più al centro del gioco, si inverte spesso di corsia con Sterling.

Gabriel Jesus 6 - Viene schierato titolare dopo qualche panchina, il brasiliano non delude ma non fa poco per impressionare. Si muove tanto e scheggia anche una traversa nel primo tempo. (Dal 80' Mahrez sv).

Sterling 7 - Si sposta da una corsia all'altra ma il risultato è sempre lo stesso: quando accelera palla al piede è praticamente imprendibile. Crea superiorità numerica, spacca la difesa degli Spurs e serve l'assist per Gundogan.

TOTTENHAM

Lloris 6 - Nonostante le tre reti sul groppone riesce ad evitarne anche altre, non ha responsabilità sulle tre segnature del City e per poco non riesce anche a neutralizzare il rigore di Rodri.

Tanganga 6 - Nonostante la giovane età, la poca esperienza e il livello degli avversari da fronteggiare sfodera una buona prestazione. Non si fa intimidire da Sterling prima e Foden dopo.

Sanchez 5 - Tiene bene per tutto il primo tempo, nella ripresa invece è la brutta copia di se stesso. Lo dimostra in occasione del gol di Gundogan quando insegue in modo passivo Sterling nel cuore dell'area di rigore senza mai riuscire ad arginarlo.

Dier 5,5 - Le lunghe leve lo aiutano nei duelli con Gabriel Jesus, contro il brasiliano riesce anche a volte a fare la voce grossa. Prova discreta rispetto al compagno di reparto ma cala alla distanza.

Davies 5,5 - A volte non basta nemmeno il fisico nei duelli contro Sterling, in più di un'occasione viene sverniciato in velocità dall'inglese. Fa meno fatica quando marca da vicino Foden.

Ndombele 6 - Nonostante il risultato, è uno di quelli che almeno ci prova in mezzo al campo. Prova ad usare il fisico per arginare la manovra dei Citizens, fatica ma strappa la sufficienza. (Dal 64' Dele Alli 5 - Giocatore da recuperare, quasi si nasconde).

Hojbjerg 5 - Mourinho tradito da uno dei suoi fedeli, l'ex Southampton incappa in un giornata no contro i colleghi maggiormente dotati tecnicamente. Fatica a marcare Gundogan, commette anche il fallo da rigore sul tedesco.

Lamela 4,5 - Non ripaga la grande fiducia che Mourinho ha riposto in lui per questa sfida, l'argentino si nota soltanto per gli screzi evitabili con Gabriel Jesus. Mai una giocata degna di nota. (Dal 74' Bale 6 - Ha il merito almeno di impegnare Ederson con una grande giocata).

Lucas Moura 5 - Si piazza al centro della trequarti, prova qualche accelerazione soprattutto nella prima fase del primo tempo. Ne fa le spesa quando il Tottenham si abbassa ulteriormente. (Dal 46' Sissoko 5 - Non riesce a dare una scossa agli Spurs, anzi).

Son 5 - Un partita dura anche per lui, se fatica il coreano allora il Tottenham è davvero in difficoltà. Non la prende praticamente mai anche perché Cancelo finisce a nascondergli la sfera.

Kane 6 - Predica nel deserto, troppo solo. Abbandonato al suo destino per tenere in piedi l'attacco degli Spurs che non punge mai, ci prova soltanto lui con un calcio di punizione che colpisce il palo nel primo tempo.