Clamoroso a Monaco: Bielefeld avanti 2-0 sotto la neve. Bayern sulle gambe nei primi 45'

Le fatiche del Mondiale per Club e il viaggio di ritorno da Doha stanno sicuramente influendo, ma il punteggio che sta maturando all'Allianz Arena ha dell'incredibile: sotto una fitta nevicata (che ha imbiancato anche il terreno di gioco, come mostrano le foto), il Bayern Monaco campione di tutto è sotto di due reti all'intervallo contro il Bielefeld, che prima di questa partita era terzultimo in classifica. Decidono, per il momento, le reti segnate da Vlap al 9' e da Pieper al 37'. La squadra di Flick è in piena emergenza: alle assenze di Goretzka, Gnabry, Javi Martinez, Kouassi, Muller e Nubel, si è aggiunta anche quella di Douglas Costa.